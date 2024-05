Verluste in Zürich: SPI schlussendlich in Rot

So bewegte sich der SPI am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent schwächer bei 15 742,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,949 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 15 791,95 Zählern und damit 0,331 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 844,47 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 818,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 736,19 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,12 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, lag der SPI bei 15 135,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der SPI einen Wert von 14 857,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 066,43 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 15,25 Prozent auf 6,80 CHF), Curatis (+ 11,54 Prozent auf 7,25 CHF), Evolva (+ 5,11 Prozent auf 0,95 CHF), Mikron (+ 4,46 Prozent auf 18,75 CHF) und Idorsia (+ 4,44 Prozent auf 2,35 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-6,67 Prozent auf 0,06 CHF), Klingelnberg (-5,73 Prozent auf 16,45 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-5,21 Prozent auf 145,50 CHF), ams (-5,18 Prozent auf 1,34 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,69 Prozent auf 244,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 87 965 648 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

