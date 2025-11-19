Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Frühe Anlage
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag 5,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 923,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 673,08 CHF wert. Damit wäre die Investition 56,73 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 104,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
