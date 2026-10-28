Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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28.10.2026 13:56:19
VF Q2 2027 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu V.F. Corp.
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27.10.26
|Ausblick: VF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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16.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
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13.10.26
|Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|58,56
|-3,72%
|V.F. Corp.
|16,21
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