Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
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29.04.2026 13:00:36
Virtu Financial Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Virtu Financial Inc. (VIRT) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $182.31 million, or $1.99 per share. This compares with $99.68 million, or $1.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 30.7% to $1.095 billion from $837.87 million last year.
Virtu Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $182.31 Mln. vs. $99.68 Mln. last year. -EPS: $1.99 vs. $1.08 last year. -Revenue: $1.095 Bln vs. $837.87 Mln last year.
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