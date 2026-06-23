Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
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23.06.2026 14:28:29
Vistra, Generac, Rockwell Automation And A Basic Material Stock: CNBC’s ‘Final Trades’
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19.06.26
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10.06.26
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