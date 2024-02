voestalpine-Aktie dennoch freundlich: Wiener Privatbank senkt das voestalpine-Kursziel

Die Experten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die voestalpine -Aktie von 29,4 auf 29,0 Euro leicht nach unten revidiert. Der zuständige Wertpapieranalyst Nicolas Kneip bestätigte zudem die neutrale Anlageempfehlung "Halten" nach der jüngsten Vorlage von Quartalszahlen.

Die großen Überraschungen blieben im abgelaufenen Jahresviertel aus, auch wenn die Ergebnisse leicht unter unseren Schätzungen lagen, schreibt der Experte. Insgesamt bestätigte das Unternehmen seine "Guidance" für das laufende Geschäftsjahr und erwartet weiterhin ein operatives Ergebnis (EBITDA) von rund 1,7 Mrd. Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 2,76 Euro für 2023/24, sowie 3,01 bzw. 3,24 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen für diese drei Geschäftsperioden belaufen sich auf je 1,50 Euro pro Titel.

Am Donnerstagnachmittag notierte die voestapine-Aktie an der Wiener Börse letztlich mit plus 0,48 Prozent bei 25,30 Euro.

APA