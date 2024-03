voestalpine-Aktie dreht ins Plus: voestalpine Stahlwelt in Linz wird runderneuert

Die voestalpine Stahlwelt, eine Art Museum der Stahlproduktion in Linz, wird um 20 Mio. Euro runderneuert.

Dazu wird der Ausstellungsbereich ab Juli 2024 für rund eineinhalb Jahre geschlossen, Veranstaltungen sind aber eingeschränkt möglich und die Touren durch das Werksgelände werden während des Umbaus durchgeführt, wie das Unternehmen am Montag in einer Presseaussendung bekanntgab.

Rund 750.000 Menschen, auch viele Schulklassen und Studierende, besuchten die Stahlwelt seit ihrer Eröffnung im Jahr 2009 und erlebten Innovation und Technologie in der Stahlherstellung und -verwendung hautnah. Mit der Modernisierung sollen greentec steel und digitale Darstellung von Inhalten Einzug in die Ausstellung halten. Mit dem Umbau möchte man "der technologischen und innovativen Vielfalt der voestalpine-Welt ein modernes Zuhause geben", so Konzernchef Herbert Eibensteiner.

Das Architektenbüro Atelier Brückner mit Sitz in Stuttgart wird die Runderneuerung betreuen. Die voestalpine erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 bei einem Umsatz von 18,2 Mrd. Euro einen Konzerngewinn von 1,2 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 51.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In Wien gewann die voestalpine-Aktie letztlich 0,57 Prozent auf 24,58 Euro, nachdem sie zeitweise im roten Bereich tendiert hatte.

APA