voestalpine-Aktie im Plus: voestalpine hat einen neuen Finanzvorstand gefunden

Seine Funktionsperiode beträgt drei Jahre, teilte der oberösterreichische Stahlkonzern am Freitag mit. Mayer war zuletzt 16 Jahre lang Vorstand des Aluminiumkonzerns AMAG.

Der studierte Betriebswirt startete seine Karriere als Steuerberater in Linz bevor er verschiedene Führungspositionen bei Technologiekonzernen innehatte. Seit 2007 ist Mayer als Finanzvorstand für die AMAG Austria Metall AG tätig, 2019 wurde er zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden des Aluminiumkonzerns bestellt. Mayer will in seiner neuen Funktion bei der voestalpine unter anderem die Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung der Stahlproduktion vorantreiben, hieß es in der Aussendung.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in Gerald Mayer einen sehr erfahrenen und kompetenten Finanzvorstand zu gewinnen", wird voestalpine-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Eder zitiert. "Er kommt in bewegten Zeiten zur voestalpine. Die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion bei gleichzeitiger konsequenter Weiterführung unserer technologieorientierten Downstreamstrategie ist mit enormen Herausforderungen verbunden."

Die voestalpine-Aktie steigt an der Wiener Börse zeitweise um 1,90 Prozent auf 24,70 Euro.

APA