voestalpine-Aktie im Plus: Wiener Privatbank erhöht von "Halten" auf "Kaufen"

Das Kursziel liegt bei bei 28,30 Euro. Der zuständige Wertpapieranalyst Nicolas Kneip erhöhte aber die neue Anlageempfehlung "Kaufen" von "Halten" nach der jüngsten Zahlenvorlage.

voestalpine veröffentlichte am Anfang August Ergebnisse zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, die leicht unter den erwarteten Prognosen der Wiener Privatbank waren, wie aus der aktuellen Studie hervorgeht. Insgesamt sind die Analysten aber der Ansicht, "dass sich voestalpine mit seiner Strategie betreffend hochwertigem Spezialstahl deutlich stabiler und ruhiger durch die derzeit tendenziell unruhigen Gewässer manövrieren wird als viele Konkurrenten mit stärkerem Fokus auf schlichtere standardisierte Stahlprodukte."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 3,08 Euro für 2024/25, sowie 3,50 bzw. 3,36 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,00 Euro für 2024/25 sowie 1,20 Euro für 2025/26. Für die Periode 2026/27 wird ebenfalls mit 1,20 Euro je Anteilsschein gerechnet.

Am Freitag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse letztlich mit plus 0,74 Prozent bei 21,82 Euro.

