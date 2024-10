voestalpine-Aktie in Rot: Deutsche Bank senkt Kursziel

Die Einstufung wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz auf "Buy" belassen. Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag wurden die Papiere des Linzer Stahlkonzerns an der Wiener Börse bei 21,22 Euro gehandelt. Schlussendlich stand der voestalpine-Titel in Wien noch 1,93 Prozent im Minus bei 21,30 Euro.

"Die voestalpine wird ihre Q2-Ergebnisse vorlegen, und wir erwarten ein sequenziell schwächeres Quartal", hieß es in der Studie. Die Experten der Deutschen Bank sind jedoch der Meinung, dass die voestalpine über ein "herausragendes, defensives und hochwertiges Geschäftsmodell" verfüge. Gegenüber den Wettbewerbern verdiene der Stahlkonzern einen größeren Bewertungsaufschlag, schrieben die Analysten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 0,62 Euro für 2024/25, sowie 2,13 bzw. 3,53 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf jeweils 0,70 Euro für 2024/25 sowie 2025/26. Für die Periode 2026/27 wird mit 0,80 Euro je Anteilsschein gerechnet.

APA