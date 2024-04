voestalpine-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Bewertung von "Neutral" auf "Underweight"

Die Analysten von JPMorgan haben in einer Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor ihre Bewertung für den heimischen Stahlkonzern voestalpine von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft.

Das Kursziel wurde von der Expertenrunde um den Analysten Moses Ola von 25,9 auf 22,2 Euro reduziert.

Zum Vergleich: Die Wertpapiere notierten an der Wiener Börse am Dienstagvormittag bei 25,40 Euro, was einem Abschlag von über sechs Prozent entspricht.

Der für die voestalpine wichtige Automobilsektor berge Risiken sinkender Preise und einer rückläufigen Nachfrage. Darüber hinaus könnten sich in naher Zukunft vertragliche Rahmenbedingungen negativ auswirken. Zudem generiere das heimische Unternehmen einen geringeren organischen Forward Cashflow als seine Branchenkollegen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die JPM-Analysten 0,79 Euro für das schiefe Geschäftsjahr 2023/24. In den beiden Folgejahren sollen Erträge von 2,68 bzw. 2,67 Euro je Titel vorliegen. Ihre Dividendenschätzung je Wertpapier beläuft sich auf 0,80 Euro für 2023/24 und jeweils 0,90 Euro für die Jahre 2024/25 und 2025/26.

Die voestalpine-Aktie verliert am Dienstag in Wien schließlich 6,07 Prozent auf 25,40 Euro.

Analysierendes Institut JPMorgan

sto/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com