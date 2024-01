voestalpine - Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel

Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die voestalpine-Aktie bestätigt. Durch geringfügige Anpassungen der Schätzungen für 2024 bis 2026 ergebe sich ein unverändertes Kursziel von 39 Euro, schreibt Analyst Bastian Synagowitz in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren die Experten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2,87 Euro. In den beiden Folgejahren soll dieser dann auf 3,23 respektive 4,33 Euro steigen. Für diesen Zeitraum wird zudem eine jährliche Dividendenausschüttung von jeweils 1,00 Euro erwartet.

An der Wiener Börse schlossen die voestalpine-Titel am Dienstag mit plus 0,9 Prozent bei 26,76 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

