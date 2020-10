voestalpine: Deutsche Bank hebt Kursziel von 25 auf 27 Euro - Aktie profitiert

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Experten Bastian Synagowitz im Vorfeld der Veröffentlichung von Quartalszahlen in seiner Studie bestätigt.

Für die anstehenden Zahlen zum zweiten Vierteljahr erwartet der Analyst eine erneute Verbesserung des Zahlenwerks, gestützt durch eine Erholung der Nachfrage speziell im Automobilbereich. Auch wenn andere Geschäftsteile des Konzerns schwächelten, passte Synagowitz seine Schätzungen für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBTIDA) auf 194 Mio. Euro an.

Eine deutlich ausgeprägtere Erholung erwartet sich der Wertpapierexperte der Deutschen Bank allerdings erst im kommenden Geschäftsjahr. "Wir sind der Meinung, dass das Management schnell reagiert hat", gab sich Synagowitz überzeugt von der Entscheidung der Geschäftsführung, Kosten deutlich zu kürzen und somit die Weichen einer allmählichen Gewinnerholung gelegt zu haben.

Am Freitag waren die Titel der voestalpine an der Wiener Börse mit plus 0,87 Prozent bei 24,25 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

Die voestalpine-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 24,36 Euro.

(Schluss) sto/pma

(APA)