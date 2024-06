voestalpine - Wiener Privatbank senkt Kursziel von 29,0 auf 28,3 Euro

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 29,0 auf 28,3 Euro leicht nach unten revidiert. Der zuständige Wertpapieranalyst Nicolas Kneip bestätigte zudem die neutrale Anlageempfehlung "Halten" nach der jüngsten Zahlenvorlage.

voestalpine veröffentlichte am Anfang Juni Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023/24, die in etwa den Erwartungen der Experten entsprachen, geht aus der aktuellen Studie hervor. Die leichte Reduktion zu dem bisherigen Kursziel ist auf eine Erhöhung des Risikoparameters Beta zurückzuführen, heißt es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 3,27 Euro für 2024/25, sowie 3,50 bzw. 3,36 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf jeweils 1,20 Euro für 2024/25 sowie 2025/26. Für die Periode 2026/27 wird mit 1,47 Euro je Anteilsschein gerechnet.

Am frühen Montagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,5 Prozent bei 24,74 Euro.

Analysierendes Institut Wiener Privatbank

ger/spa

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com