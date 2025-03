Volkswagen verkauft Traton-Aktien zu je 32,75 Euro

DOW JONES--Volkswagen hat sich wie angekündigt von einem kleinen Anteil an der Nutzfahrzeugholding Traton getrennt. Insgesamt wurden Aktien mit einem Volumen von 360 Millionen Euro an institutionelle Investoren verkauft, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Je Traton-Aktie liege der Veräußerungspreis bei 32,75 Euro. Am Dienstag ging das Papier mit 35,60 Euro aus dem Handel. Die Platzierung entspreche 2,2 Prozent des Traton-Grundkapitals. Die direkte Beteiligung der Volkswagen Group sinkt dadurch von 89,7 auf 87,5 Prozent.

BofA Securities, Citigroup und JP Morgan agierten den weiteren Angaben zufolge als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. BNP Paribas und Societe Generale agierten als weitere Joint Bookrunner.

March 19, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)