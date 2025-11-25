MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Anlage in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TRATON gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das TRATON-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 347,826 TRATON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 066,09 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 24.11.2025 auf 28,94 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent angewachsen.

Der TRATON-Wert an der Börse wurde auf 14,23 Mrd. Euro beziffert. TRATON-Papiere wurden am 28.06.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des TRATON-Anteils belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at