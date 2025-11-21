MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,85 Prozent tiefer bei 28 200,56 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 335,049 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,662 Prozent auf 28 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 28 443,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 981,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 401,59 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 4,19 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 140,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 677,61 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 25 868,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,65 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit CTS Eventim (+ 11,75 Prozent auf 84,65 EUR), Ströer SE (+ 3,12 Prozent auf 34,75 EUR), TUI (+ 2,68 Prozent auf 7,52 EUR), TRATON (+ 2,37 Prozent auf 28,46 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,13 Prozent auf 64,60 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-9,23 Prozent auf 8,48 EUR), RENK (-8,36 Prozent auf 50,86 EUR), HOCHTIEF (-7,15 Prozent auf 270,00 EUR), HENSOLDT (-6,57 Prozent auf 72,50 EUR) und AIXTRON SE (-6,21 Prozent auf 16,32 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 440 152 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,998 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

