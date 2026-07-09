Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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09.07.2026 08:40:00
Volkswagen will ab 2031 Werke schließen
Deutschlands größter Autokonzern will massiv sparen: In fünf Jahren soll die Produktion nach SPIEGEL-Informationen in Zwickau und Emden auslaufen. Zudem sollen Investitionen um rund 50 Milliarden Euro sinken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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