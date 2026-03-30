Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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30.03.2026 21:13:00
Vorstoß ins Premium-Segment: Uber übernimmt das Berliner Start-up Blacklane
Der US-Fahrdienstanbieter Uber nimmt mit der Übernahme der Berliner Chauffeur-App Blacklane das lukrative Premiumkunden-Geschäft stärker in den Blick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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27.03.26
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17.03.26
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17.03.26
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