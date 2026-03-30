Vorstoß ins Premium-Segment: Uber übernimmt das Berliner Start-up Blacklane

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Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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30.03.2026 21:13:00

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