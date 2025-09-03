Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

03.09.2025 16:25:39

VW verabschiedet sich bei Modellnamen von Nummerierung - ID. Polo kommt

DOW JONES--Volkswagen wird die Nummerierung seiner Elektromodelle nicht weiter fortführen und stattdessen künftig wieder auf Namen der bekannten Modelle setzen. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt als erstes Auto ab 2026 der ID. Polo auf den Markt. Bisher hatte der DAX-Konzern seine E-Autos nummeriert, angefangen mit dem ID.3 seit 2019. Die Studie zum neuen Polo hatte VW bisher unter dem Namen ID.2all geführt.

"Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke und verkörpern Eigenschaften wie Qualität, zeitloses Design und Technologie für alle", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer laut Mitteilung. "Daher werden wir unsere bekannten Namen in die Zukunft führen. Der ID. Polo ist nur der Anfang", ergänzte der Manager.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 10:26 ET (14:26 GMT)

22.08.25 Volkswagen Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.25 Volkswagen Neutral UBS AG
28.07.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 9,70 0,52% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,38 0,61% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen (VW) St. 101,20 0,50% Volkswagen (VW) St.

