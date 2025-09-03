Volkswagen Aktie
VW verabschiedet sich bei Modellnamen von Nummerierung - ID. Polo kommt
DOW JONES--Volkswagen wird die Nummerierung seiner Elektromodelle nicht weiter fortführen und stattdessen künftig wieder auf Namen der bekannten Modelle setzen. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt als erstes Auto ab 2026 der ID. Polo auf den Markt. Bisher hatte der DAX-Konzern seine E-Autos nummeriert, angefangen mit dem ID.3 seit 2019. Die Studie zum neuen Polo hatte VW bisher unter dem Namen ID.2all geführt.
"Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke und verkörpern Eigenschaften wie Qualität, zeitloses Design und Technologie für alle", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer laut Mitteilung. "Daher werden wir unsere bekannten Namen in die Zukunft führen. Der ID. Polo ist nur der Anfang", ergänzte der Manager.
