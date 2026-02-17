Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
17.02.2026 19:36:00
VW verschiebt Neustart der US-Hoffnungsmarke Scout
Mit dem Elektro-Pick-up Scout wollte Volkswagen den wichtigen US-Markt erobern. Doch nun verschiebt der Autokonzern das Milliardenprojekt nach SPIEGEL-Informationen um ein Jahr. Der Grund: technische Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
