WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

05.11.2025 11:10:00

Wall Street Warns Investors About Palantir Stock

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has amazed investors quarter after quarter with its earnings growth -- this is thanks to a more than 20-year-old, well-established software business and the company's integration of artificial intelligence (AI) into its platforms. Customers from governments to commercial players have flocked to Palantir for software that's helped them become more efficient and has supercharged their operations.Palantir's stock performance has reflected this success, as the shares have soared more than 2,400% over the past three years. This is fantastic news for those who got in early on this company's story, but in recent times, even as Palantir continues to report explosive growth, some analysts have expressed concern about one big problem that this company and its investors face. In fact, most Wall Street analysts who cover the stock don't recommend buying it right now -- the most common recommendation currently is a "hold."Let's find out why Wall Street is warning investors about this AI player that's seen its shares skyrocket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
