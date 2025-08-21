Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Preisexplosion
|
21.08.2025 22:31:38
Walmart warnt: Jede Woche höhere Kosten durch US-Zölle - Aktie tiefrot
Supermarkt-Riese steuert gegen
Die Supermärkte des Einzelhandelsriesen sind der Ort, an dem viele Amerikaner Preissteigerungen als Folge der Zölle zu spüren bekämen. Walmart hatte angekündigt, man werde die Preise so gut es geht niedrig halten. Statt die Kosten der Zölle immer an die Kunden weiterzureichen, übernimmt Walmart einen Teil davon selbst. Zugleich versucht der Konzern, das Geld über Preissteigerungen bei eigentlich nicht betroffenen Produkten wieder hereinzuholen.
Trump beharrt darauf, dass die Zölle nicht zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen würden, weil die betroffenen Unternehmen sie "schlucken" würden. Viele Wirtschaftsexperten bezweifeln das.
Ein verändertes Kaufverhalten sehe Walmart bisher vor allem bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sagte McMillon. Der Konzern erhöhte zugleich die Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr. Die Walmart-Aktie ging am Donnerstag mit einem Minus von 4,5 Prozent aus dem US-Handel.
Im NYSE-Handel notierte die Walmart-Aktie letztlich 4,49 Prozent im Minus bei 97,96 US-Dollar.
/so/DP/he
BENTONVILLE (dpa-AFX)
