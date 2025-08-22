Walmart Aktie
|84,70EUR
|0,30EUR
|0,36%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 110 auf 112 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Handelskonzern habe ein zweites Quartal mit "zwei Gesichtern" abgeliefert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits unterstreiche das Umsatzwachstum die Stärke des Geschäftsmodells und steigende Marktanteile. Andererseits habe eine hohe Sonderbelastung zu einer deutlichen Verfehlung der Gewinnziele geführt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
