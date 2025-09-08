Walmart Aktie

85,70EUR 0,09EUR 0,11%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

08.09.2025 14:22:49

Walmart Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im zweiten Quartal sei der viel befürchtete Zolleffekt bei US-Einzelhändlern ausgeblieben, schrieb Zhihan Ma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zollängste seien zwar beiseite geschoben, aber gute Ergebnisse auch kaum honoriert worden. Anleger schauten nun gespannt auf das, was im zweiten Halbjahr komme./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 117,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 100,51 		Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 101,14 		Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
Analyst Name::
Zhihan Ma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

