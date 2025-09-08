Walmart Aktie
|85,70EUR
|0,09EUR
|0,11%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im zweiten Quartal sei der viel befürchtete Zolleffekt bei US-Einzelhändlern ausgeblieben, schrieb Zhihan Ma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zollängste seien zwar beiseite geschoben, aber gute Ergebnisse auch kaum honoriert worden. Anleger schauten nun gespannt auf das, was im zweiten Halbjahr komme./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 117,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 100,51
|
Abst. Kursziel*:
16,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 101,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
|
Analyst Name::
Zhihan Ma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
04.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.09.25
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verliert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
03.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)