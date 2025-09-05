ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.