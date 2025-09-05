Walmart Aktie
|86,35EUR
|-0,39EUR
|-0,45%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
05.09.2025 09:47:43
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100,93
|
Abst. Kursziel*:
8,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
