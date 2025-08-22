Walmart Aktie
|84,70EUR
|0,30EUR
|0,36%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel*:
22,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
|
Analyst Name::
Corey Tarlowe
|
KGV*:
-
