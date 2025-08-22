Walmart Aktie

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

22.08.2025 13:59:01

Walmart Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

