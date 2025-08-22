Walmart Aktie
|84,51EUR
|0,11EUR
|0,13%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel*:
12,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
21.08.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.08.25
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
21.08.25
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwacher Handel: S&P 500 leichter (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
21.08.25
|Walmart-Aktie schwächelt dennoch: Umsatz steigt, Prognose verbessert (dpa-AFX)
|
21.08.25
|US retail giant Walmart warns Trump’s tariffs are pushing up costs (Financial Times)
Analysen zu Walmartmehr Analysen
|07:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|06:59
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|84,51
|0,13%
