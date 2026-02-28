Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
28.02.2026 10:47:00
Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zu
Es ging hin und her und am Ende wollte Netflix sein Gebot für den Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery nicht erhöhen. Nun freut sich ein anderer Bieter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
