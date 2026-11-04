Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DN7L / ISIN: US93627C1018

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04.11.2026 22:56:13

Warrior Met Coal, Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Warrior Met Coal, Inc. (HCC) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $49.31 million, or $0.93 per share. This compares with $36.60 million, or $0.70 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 54.6% to $507.93 million from $328.59 million last year.

Warrior Met Coal, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $49.31 Mln. vs. $36.60 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.70 last year. -Revenue: $507.93 Mln vs. $328.59 Mln last year.

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