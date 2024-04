Wasserstoff-Optimismus: NEL-Aktie setzt Aufwärtstrend mit positivem Momentum fort

• NEL-Aktie seit Tagen im Rally-Modus• Charttechnik scheint eine Rolle zu spielen• Fundamentaldaten von NEL sorgten zuletzt für wachsende Zuversicht

NEL gehört neben Plug Power oder Ballard Power zu den bekanntesten Wasserstoffunternehmen der Welt. Seit dem Gang an die Osloer Börse 2014 erlebten NEL-Aktionäre eine wahre Kursachterbahn. Seit ihrem Rekordhoch von Anfang 2021 kannte die Aktie aber vor allem nur noch eine Richtung: steil nach unten. Zuletzt wurde der Aktie jedoch wieder neues Leben eingehaucht: Im vergangenen Monat stieg die NEL-Aktie um 27,37 Prozent an.

Am Dienstag setzt sich die Rally fort: An der NASDAQ Nordic in Oslo gewinnen die NEL-Papiere zeitweise 8,38 Prozent an Wert auf 5,972 Norwegische Kronen.

Charttechnische Signale treiben NEL-Aktie an

Für den Kursanstieg am Dienstag ist kein eindeutiger Grund von Unternehmensseite auszumachen. Vielmehr handelt es sich wohl um ein Resultat des zuletzt deutlich verbesserten Sentiments rund um das norwegische Wasserstoffunternehmen. Am Donnerstag vergangener Woche waren die NEL-Papiere bereits um 8 Prozent angestiegen. Grund waren von den USA genehmigte weitere Investitions-Steuergutschriften in Höhe von 41 Millionen US-Dollar für den geplanten Produktionsausbau im NEL-Werk in Michigan. Zum Wochenstart ging es für die NEL-Anteilsscheine weitere 4 Prozent bergauf.

Laut "finanztrends" sind es denn auch allen voran charttechnische Signale, die die Kursrally vom Dienstag erklären. Demnach habe sich ein starkes Momentum aufgebaut, nachdem die NEL-Aktie am Donnerstag aus einer wochenlang bestehenden Seitwärtsrange ausgebrochen sei. Zudem sorge der Break der 50-Tageslinie am Montag für weiteren Auftrieb. Allerdings, so warnt das Finanzportal, fehle noch eine tragfähige Bodenbildung im Chart. Aus diesem Grund könnte sich die "Hoffnungs-Rally als bloße technische Gegenbewegung entpuppen".

Letzte NEL-Quartalszahlen weckten Hoffnungen

Fest steht unterdessen: Die Anleger scheinen zuversichtlicher für die zuletzt stark abgestrafte NEL-Aktie zu werden. Offenbar sind immer mehr Marktteilnehmer der Ansicht, dass in dem Kurs des Wasserstoff-Players schon viel Negatives eingepreist sei. Auch die Zahlen zum vierten Quartal des vergangenen Jahres machten Hoffnung: NEL konnte zwischen Oktober und Dezember seinen Verlust auf 0,06 Norwegische Kronen je Aktie eindämmen, im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte dieser Wert noch bei 0,46 Norwegischen Kronen gelegen. Auch der Umsatz stieg von 414 auf 543 Millionen Norwegische Kronen.

Die Analystenerwartungen wurden jeweils übertroffen, entsprechend positiv reagierten die Anleger. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgten zudem die Pläne um eine mögliche Konzernaufspaltung. So werde geprüft, ob die Kraftstoffsparte NEL Fueling Division abgespalten wird, um dann als separates Unternehmen an die Börse gebracht zu werden. Auf diese Weise könnten "zwei unabhängige Pure-Play-Unternehmen" geschaffen werden - "Unternehmen, die in ihren jeweiligen Bereichen Marktführer werden wollen", schrieb NEL anlässlich des Geschäftsberichts. Darüber hinaus sorgten Fördermittel für NEL in dreistelliger Millionenhöhe von dem US-Energieministerium für positive Schlagzeilen.

Ob sich das positive Momentum der NEL-Aktien auch in den kommenden Wochen fortsetzen wird, hängt allen voran von der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 ab. Die Aktionäre warten somit gespannt auf die kommende Gewinnvorlage von NEL, die für den 17. April terminiert ist. Dann wird NEL liefern und die Vorschusslorbeeren vonseiten der Aktionäre rechtfertigen müssen.

Redaktion finanzen.at