Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
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27.10.2026 22:03:43
Waste Management Inc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Waste Management Inc (WM) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $820 million, or $2.05 per share. This compares with $603 million, or $1.49 per share, last year.
Excluding items, Waste Management Inc reported adjusted earnings of $858 million or $2.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $6.846 billion from $6.443 billion last year.
Waste Management Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $820 Mln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $1.49 last year. -Revenue: $6.846 Bln vs. $6.443 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 26.275 B To $ 26.475 B
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