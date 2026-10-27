Waste Management Inc Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Waste Management Inc (WM) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $820 million, or $2.05 per share. This compares with $603 million, or $1.49 per share, last year.

Excluding items, Waste Management Inc reported adjusted earnings of $858 million or $2.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $6.846 billion from $6.443 billion last year.

Waste Management Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $820 Mln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $1.49 last year. -Revenue: $6.846 Bln vs. $6.443 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 26.275 B To $ 26.475 B