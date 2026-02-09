SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|
09.02.2026 07:59:45
Wechselkurseffekte belasten Umsatz von Softwareone
Der Stanser Spezialist für Software- und Cloud-Lösungen verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Umsatzplus und schlägt ein neues Mitglied für den Verwaltungsrat vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONE
Analysen zu SoftwareONE
Aktien in diesem Artikel
|SoftwareONE
|7,26
|3,86%
