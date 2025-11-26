Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
26.11.2025 15:00:00
Weder Apple noch Nintendo: Die beliebtesten Black-Friday-Deals
5G-Tarife ohne Traffic-Limit, Wiso Steuer 2026, Mähroboter, smartes Licht & große Monitore – das sind die beliebtesten Deals der Heise-Leser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.mehr Nachrichten
18.11.25
|Nintendo borrows from Apple’s product playbook (Financial Times)
04.11.25
|Nintendo-Aktie dennoch schwächer: Starke Nachfrage nach Switch-2 macht Nintendo zuversichtlich (dpa-AFX)
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nintendo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
20.08.25
|Rennspiel Mario Kart: Wüst verliert 'knapp' an der Konsole (dpa-AFX)
12.08.25
|ROUNDUP/Wachstumsdelle überwunden: Gaming-Markt zieht wieder an (dpa-AFX)
04.08.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio schwach - Nintendo sehr fest (Dow Jones)
01.08.25
|Nintendo-Aktie: Nintendo mit Umsatzsprung (dpa-AFX)
01.08.25
|Nintendo: Switch 2 sorgt für Rekordabsatz, Umsatzsteigerung um 132 Prozent (Spiegel Online)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 160,00
|6,17%
|Apple Inc.
|239,40
|-0,21%
|Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
|17,90
|0,00%
|Nintendo Co. Ltd.
|72,42
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.