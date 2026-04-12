WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.04.2026 07:19:20
What could come after a rules-based world order?
The war between the US, Israel and Iran was, for many, a sign that the rules-based world order, a set of principles developed after World War II, is collapsing. If that era is over, what could be next?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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