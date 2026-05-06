GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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07.05.2026 00:00:00

What has Iran changed, if anything?

Since February's textbook "de-grossing" event in the run up to the Iran conflict, leadership has already re-concentrated into semiconductors, AI infrastructure and energy-related capital expenditure (capex), consumer sectors, airlines and defence lagged.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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