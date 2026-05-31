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31.05.2026 11:00:44

What Is Airbnb For, Exactly?

The home-sharing app recently added car rentals, groceries and — perhaps most surprisingly — hotels. Brian Chesky, the co-founder and chief executive, is always thinking about how to redesign it.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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