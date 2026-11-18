The artificial intelligence (AI) play still looks intact even as Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock plunges. The tech-heavy Nasdaq-100 is up 11% year to date, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), which is heavily weighted toward AI right now, is up 11%. Both of these gains are impressive, considering that Nvidia stock, which is a major component of the index, is down more than 12%.

However, Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) is also down. It's lost 5% this year despite fantastic operating results, and it's still wildly expensive. Where could it be in one year?

Image source: Getty Images.

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