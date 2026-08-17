Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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17.08.2026 05:30:00
Where Will Palantir Stock Be in 2030?
If only time travel existed, right? Anyone who invested in Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) four years ago could be sitting on life-changing returns. A $10,000 investment would be worth over $170,000 today.The stock's fortunes aren't a fluke. Palantir has consistently delivered breathtaking growth and continues to set the bar high quarter after quarter. Palantir may be the real deal, but it's unlikely the stock will repeat its performance over the next four years.Here is what investors might expect from Palantir stock between now and 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Palantir
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