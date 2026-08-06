Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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06.08.2026 13:30:00
Where Will Rocket Lab Stock Be in 5 Years?
Investors are always on the hunt for the next big thing, and the space industry could be worth watching. According to analysts at Citigroup, the opportunity could be worth a whopping $1 trillion by 2040 -- potentially generating life-changing returns for investors who get in early. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has emerged as an early favorite on Wall Street, with shares up about 600% during the past five years. But does it have what it takes to maintain the bull run? Let's dig deeper into the stock's pros and cons to decide what the next five years could have in store. Over the long term, growth in the space industry could involve a variety of exotic (and arguably far-fetched) business models ranging from asteroid mining to orbiting data centers. But for now, most of the commercial activity centers around well-established technologies like satellites and other types of equipment used to support Earth-based services like broadband internet, GPS navigation, and scientific research. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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