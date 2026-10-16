Alcoa Aktie

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WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065

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16.10.2026 18:01:18

Why Alcoa Stock Popped on Friday

Traditionally one of the first big companies to report results in any earnings season, Alcoa (NYSE:AA) stock started off the Q3 rush with some great news last night: Alcoa beat earnings.

Heading into the report, analysts had Alcoa pegged for a $1.54 per share profit, but the aluminum giant actually earned $1.82 per share (adjusted for one-time items). Granted, sales fell a bit short -- $3.7 billion versus analysts' hoped-for $3.8 billion.

But at least the earnings were good.

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