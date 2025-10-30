Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
30.10.2025 17:26:49
Why Align Technology Stock Popped Today
Align Technology (NASDAQ: ALGN) stock -- the company behind Invisalign braces -- jumped 8% through 10:40 a.m. ET Thursday after beating on both top and bottom lines last night.Heading into the company's Q3 report, analysts forecast $2.41 per share in adjusted profit and $976.3 million in revenue. Align earned $2.61 per share (also adjusted), and its sales hit $995.7 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
