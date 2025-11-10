Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
10.11.2025 17:47:15
Why Alphabet Stock Popped Today
Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) jumped 3.3% through 10:30 a.m. ET Monday. Part of the reason was investor optimism over the prospect that the government shutdown may be nearing its conclusion -- but that wasn't the only reason.As Bloomberg reports, Apple (NASDAQ: AAPL) plans to upgrade its iPhones for improved access to satellite communications -- and also to upgrade the artificial intelligence powering its Siri virtual assistant. Key to that latter upgrade will be paying Alphabet $1 billion a year for a "custom" model of its Gemini AI to back up Siri. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
