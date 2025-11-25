AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
25.11.2025 17:27:50
Why AMD Stock Just Crashed
Don't look now, but the AI market just shifted -- and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investors are nervous.Bloomberg reports Meta (NASDAQ: META) may purchase Tensor Processing Units (TPUs) designed by Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) for use in Meta's artificial intelligence data centers. This is mainly bad news for Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock, because Nvidia has been selling a lot of Graphics Processing Units (GPUs) to Meta. It's also probably bad news for AMD, and AMD stock is now down 7.9% through 11:10 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
