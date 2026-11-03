Amplitud a Aktie
WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043
|
03.11.2026 04:00:02
Why Amplitude Stock Jumped 23% in October
Shares of Amplitude (NASDAQ:AMPL) were among the winners last month as the data analytics software stock benefited from a broader rotation out of AI infrastructure stocks into undervalued stocks like Amplitude, and it also got a number of positive analyst notes during the month.
Though there was no major company-specific news out on Amplitude, those factors were enough to push the stock up 23% by the end of the month, according to data from S&P Global Market Intelligence.
As you can see from the chart below, Amplitude stock soared over a few days starting on Oct. 20 as investors fretted about AI infrastructure spending and as interest rates started to come down.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amplitude Inc Registered Shs -A-
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Amplitude A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Amplitude A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Amplitude A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Amplitude A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Amplitude Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amplitude Inc Registered Shs -A-
|15,00
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.