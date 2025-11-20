Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.11.2025 12:35:57
Why an AI 'godfather' is quitting Meta after 12 years
One of the pioneers in the current AI boom, he has had disagreements with fellow engineers over the future of the technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Instagram und WhatsApp: Meta darf soziale Netzwerke nach Kartellverfahren behalten (Spiegel Online)
|
19.11.25
|Niedersachsens Ministerpräsident Lies: Tiktok und Co. erst ab 14 Jahren (dpa-AFX)
|
19.11.25
|EU-Kommission will europäische Digitalgesetze vereinfachen (dpa-AFX)
|
18.11.25