Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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27.11.2026 14:40:38
Why Applied Materials Stock Fell 17% Despite a Record Quarter
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) just reported record quarterly revenue and earnings, yet its shares have fallen about 17% over the past month. With semiconductor equipment demand projected to surge in 2027, the sell-off raises a provocative question: Is the market overlooking the company's growth potential, or anticipating an eventual slowdown?
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 26, 2026.
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