Arista Networks Aktie

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WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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07.05.2026 00:51:05

Why Arista Networks Stock Plummeted Today

Arista Networks (NYSE: ANET) stock tumbled on Wednesday following the company's latest quarterly report. The networking hardware and software specialist's share price ended the daily session down 13.6% and had been off as much as 17.4% earlier in trading. Arista published its Q1 results after the market closed yesterday and actually reported sales and earnings that beat the average Wall Street analyst forecasts. Despite the beats, the stock still got hit with a double-digit pullback today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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