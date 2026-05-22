Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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22.05.2026 18:32:57
Why Astera Labs Stock Is Roaring Higher This Week
Extending its 19.5% rise through the first half of May, Astera Labs (NASDAQ: ALAB) stock is soaring this week. Investors are bidding shares of the artificial intelligence (AI) infrastructure specialist higher after a firm established a new, auspicious price target.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Astera Labs are up 34.3% from the end of trading last Friday through 11:01 a.m. ET today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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