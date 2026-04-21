Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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21.04.2026 19:32:48
Why Astera Labs Stock Is Up Today
Shares of data center networking solutions provider Astera Labs (NASDAQ: ALAB) are up big-time today. Indeed, as of 1:33 p.m. ET Tuesday the stock's up an impressive 7.8%.Just don't look for news directly from or about the company for an explanation. You won't find it. Rather, look to yesterday evening's reporting regarding the expanded partnership between e-commerce and cloud computing powerhouse Amazon (NASDAQ: AMZN) and artificial intelligence platform provider Anthropic. It indirectly benefits Astera Labs, but in a big way.They were already partners. Now this relationship's been further deepened.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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